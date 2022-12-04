Вопрос будущей революции в России остается актуальным. Общество не удовлетворено действиями власти.

Об этом 24 каналу сказал российский политолог и общественный деятель Аббас Галлямов.

По словам Галлямова, противоречия между обществом и властью обостряются. Безусловно, не бывает так, чтобы все были против. Есть значительное количество социальных групп, которые не удовлетворены статус-кво, и если они оказываются сильнее консервативных групп, акцентирует политолог, то в конце концов революция происходит.

"То, что мы в стратегическом плане двигаемся в этом направлении, мое мнение не изменилось. Глядя на то, как власть слабеет, можно даже сказать, что она усиливается. Но я все-таки не буду утверждать со стопроцентной вероятностью, что революция произойдет, поэтому что ей революции всегда есть альтернатива – реформы",

– уверяет Галлямов.

Он добавляет, что элиты могут убедить Путина отказаться от выдвижения на следующий срок, найдут преемника и он уже запустит те реформы, которые позволят обществу избежать революции. Такой вариант, отмечает Галлямов, исключать не следует.

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