Все это время родители мужчины искали его и надеялись, что он жив.

Как сообщает «Суспільне», Вакуленко исчез в селе Капитоловка вблизи Изюма в марте. По словам его родителей, 24 марта в его дом зашли пятеро человек и похитили Володю прямо в домашней одежде.

По словам мамы писателя, она узнала, где его держат и просила похитителей отпустить его. Те пообещали, что он вернется домой, но этого так и не произошло.

После освобождения Изюма был найден журнал с данными о погребениях, который вели в местной ритуальной службе. Под номером 319 в нем были указаны данные Вакуленко, однако правоохранительные органы отрицали, что в могиле под этим номером был похоронен именно писатель. Тогда журналисты нашли фото тела, сделанное перед захоронением, на котором была видна татуировка, похожая на ту, что была у Вакуленко.

"Сегодня вечером родителям Владимира Вакуленко сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила: в погребении 319 было тело их сына", — сообщила в Facebook его бывшая супруга Ирина Новицкая.

В результате была проведена ДНК-экспертиза. У писателя остался несовершеннолетний сын, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. «Суспільне» пишет, что Вакуленко воспитывал его преимущественно своими силами. Сейчас о ребенке заботится мать писателя.

Владимир Вакуленко – детский писатель и поэт, автор 13 книг.

По словам знакомых, Вакуленко был незаурядной личностью, честным, открытым и максималистом во всем. И того же требовал от других. Критиковал все, что касалось российского или советского и всегда знал, кто враг украинцев. Говорят, что он постоянно говорил, что если в село придут русские, «его убьют первым как националиста».

«Но переживал не за себя, а за Виталика - кто присмотрит за особым ребенком... Он понимал сына с одного взгляда, они все время были вместе... Все время приносил какие-то подарки для библиотеки: книги, журналы, диски.

"Вот увидишь, как меня не станет, то захотят еще моим именем или школу, или улицу назвать. Но я этого не хочу. Потому что будет неискренно - я же знаю, что все обо мне думают". И продолжал тихо творить добрые дела: организовывать издание книг для незрячих деток, ездить с чтениями для них, помогать волонтерам, а когда пришла война, активно волонтерил сам.

А еще были работы в Википедии, где он переводил на украинский язык истории разных стран. И переводы с нумизматики, которой ужасно восхищался...

А еще был очень свободолюбив. "Я никогда не буду рабом!" – говорил постоянно. И когда я подколола его, что выкуривая в день по пачке сигарет он является рабом табакопроизводителей, то сразу заупрямился, что бросит курить. И бросил...

Спи спокойно, Володя. Светлая тебе память. Уверена, что твои палачи уже наказаны. Ибо нельзя убивать людей только за любовь к родной земле. Ибо эта земля отомстит. Тяжко отомстит», - рассказала о Вакуленко Юлия Какуля-Данилюк на своей странице в Facebook.

Гибель Владимира потрясла и тех, кто его лично не знал.

«Царство небесное. Вечная, светлая память. Искренние соболезнования родным и близким», «Вечная память Герою Украины! Царство небесное. Искренние соболезнования родным», «Вечная память», «А родители так надеялись, что он найдется в живых. Светлая и вечная память», - пишут в соцсетях пользователи.

Напомним, оккупанты похитили и убили отца семерых детей и сына.

Также сообщалось, что замечена подготовка оккупантов к новому побегу - откуда на этот раз.

Крмое того, Politteka.net писала, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.