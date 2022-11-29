Ночью неизвестный самолет нанес удар по объекту, связанным с российскими боевиками ЧВК "Вагнера".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает пресс-служба правительства ЦАР.

Происшествие случилось в ночь на понедельник, 28 ноября, в Центральноафриканской Республике в городе Босангоа.

Согласно сообщению, самолет залетел из соседней страны и сбросил бомбы на лагерь солдат на севере страны, а также попал в месторасположение боевиков ЧВК "Вагнера", которых власти называют своими "союзниками".

Указано, что в результате четырех удара якобы никто не пострадал, но результатом атаки стал серьезный материальный ущерб.

Глава регионального управления лесных ресурсов Босангоа сообщил, что удар был нанесен по хлопковой фабрике, которую заняли «вагнеровцы», пишет ТСН.

"Это самолет без огней, который мы не смогли идентифицировать. Целью была хлопчатобумажная фабрика, которую россияне и вооруженные силы используют в качестве базы», - цитирует французское агентство Le Monde мэра города.

Также он заверил, что фабрика получила не так много повреждений.

Напомним, оккупанты похитили и убили отца семерых детей и сына.

Также сообщалось, что замечена подготовка оккупантов к новому побегу - откуда на этот раз.

Кроме того, Politteka.net писала, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.