В США рассматривают возможность поставки Украине высокоточных бомб GLSDB с дальностью действия около 150 км.

Как сообщает Reuters, Boeing предлагает Пентагону поставить Украине свою совместную разработку с компанией SAAB – Ground Lanched Small Diameter Bomb (наземную бомбу малого диаметра).

Отмечается, что GLSDB имеет GPS-наведение, способна преодолевать электронные помехи, может применяться в любых погодных условиях против бронетехники. Снаряд бьет на 150 км, что позволит ВСУ еще глубже бить по тылам российской армии.

В изученном Reuters документе отмечается, что GLSDB могут поставить уже весной 2023 года. Официальные комментарии относительно этих переговоров стороны пока не дают.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал о том, что такое GLSDB.

По его словам, это творение Boeing и Saab Group, которые решили, после отказа американской армии от кассетных боеприпасов типа М26, не утилизировать реактивные двигатели от них, а поставить их на высокоточные планирующие бомбы малого диаметра GBU-39.

В результате получился некий симбиоз бомбы и реактивного снаряда. Эксперт отмечает, что в отличие от всех РСЗВ использующих баллистическую траекторию, GLSDB запускается на заданную высоту, после чего переходит в режим планирования по установленной траектории.

«Боеприпас GLSDB обеспечивает 360-градусный охват для больших и малых углов атаки, облета сектора для поражения целей в труднодоступной местности или, что самое интересное, возврата к цели позади ракеты-носителя. Да, да, да, эта ракета может пролететь над целью, выпить бокальчик двенадцатилетнего и вернуться назад, чтобы раздолбать то, что расслабилось и выдохнуло», - рассказал Коваленко.

Дальность полета GLSDB - 150 км., а поражение цели по возвращению назад – до 70 км. По словам эксперта, GLSDB может поражать как сухопутные, так и надводные цели.

"Представляю, как российским оккупантам оно понравится, когда начнёт падать им на головы. Как на суше, так и на море", - заметил эксперт.

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