Как сообщают в Генштабе ВСУ, по предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

Также сообщается, что оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжается перемещение личного состава и военной техники врага для комплектования подразделений, понесших потери.

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«Ожидается переброска отдельных подразделений противника с территории республики Беларусь после обретения ими боевых способностей», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опросное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

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По данным Генштаба ВСУ, на Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Также оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Тем временем на Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону.

«На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм», – сообщили в Генштабе.

На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление противником административно-полицейского режима, в связи с чем спланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации на подразделения росгвардии.

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