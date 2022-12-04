Финансовый эксперт Алексей Козырев сделал прогноз, каким будет официальный курс доллара в Украине в 2023 году.

Как информирует "Варта1", экономист спрогнозировал, что Украине не удастся полностью избежать девальвации, напомнив, что в госбюджет был заложен курс 42,2 грн/долл.

По прогнозу Козырева, если денежные средства от международных партнеров будут поступать, Национальный банк Украины сможет завершить рискованную практику печати гривны или, по крайней мере, сократить ее объемы.

"Если будет международная помощь, сохранение официального курса будет на уровне 36,57 грн/долл. уже к 3-4 кварталу 2023 года", – отметил экономист. – "Но полностью избежать девальвации мы все-таки не сможем".

Козырев прогнозирует два варианта развития событий:

девальвация в начале года,

девальвация в четвертом квартале

«Мой прогноз, чиновники сделают нечто среднее: догонят официальный курс до уровня 40-41 грн/долл. в 1 квартале 2023 года, а затем до официального уровня, заложенного в бюджет, то есть от 42 до 43 гривен, уже в 3-4 квартале.

В зависимости от ситуации в экономике, от ситуации на фронтах вообще на войне, а также учитывая то, что будет происходить с украинской энергетической и газовой инфраструктурой», – заявил эксперт.

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