Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, бои продолжаются постоянно и идут круглосуточно.
«Все равно ВСУ понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватового и Кременной", - сообщил Гайдай.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганской области был нанесен удар по пункту дислокации россиян, противник продолжает нести потери.
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Так, сообщалось, что подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово.
По предварительной информации Генштаба, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.
Кроме того, на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.
Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.