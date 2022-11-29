Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бои продолжаются постоянно и идут круглосуточно.

«Все равно ВСУ понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватового и Кременной", - сообщил Гайдай.

ВСУ, зима, война

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганской области был нанесен удар по пункту дислокации россиян, противник продолжает нести потери.

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Так, сообщалось, что подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово.

По предварительной информации Генштаба, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

танк, российская техника, война

Кроме того, на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.