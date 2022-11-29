«Ситуация на линии фронта достаточно тяжелая, все деоккупированные населенные пункты до сих пор еще обстреливаются».

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, бои продолжаются постоянно и идут круглосуточно.

«Все равно ВСУ понемногу продвигаются, четко держат линию обороны и даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватового и Кременной", - сообщил Гайдай.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Луганской области был нанесен удар по пункту дислокации россиян, противник продолжает нести потери.

Так, сообщалось, что подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово.

По предварительной информации Генштаба, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

Кроме того, на временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую национализацию имущества агропромышленных предприятий. В частности, в населенном пункте Белокуракино вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.