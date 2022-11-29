Несмотря на петиции по поводу неуместности праздничных мероприятий в условиях войны, в Киеве все же установят главную новогоднюю елку страны.

Эта новость вызвала волну негодования среди украинцев. Ведь в результате новых ракетных ударов россии энергосистема Украины сильно повреждена, постоянно происходят экстренные отключения света в домах и в таком случае будет неправильно тратить дефицитную электроэнергию на гирлянды и праздничное освещение.

В свою очередь, энергетики уверяют, что главная новогодняя елка страны в этом году будет «максимально энергоответственной».

Так, по словам гендиректора энергоснабжающей компании Yasno Сергея Коваленко, его коллеги выпустили инфографику о главной елке страны, в которой приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд.

«И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации – мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где-то вышли откровенно извращенные публикации», - заявил Коваленко на своей странице в Facebook.

По его словам, новогодняя елка будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной.

«Пост, который неверно считали, сняли. К сожалению, иногда случаются подобные истории. Извините», - подчеркнул Коваленко.

Некоторые из украинцев в комментариях к посту выразили уверенность, что энергетикам не за что извиняться, а некоторые умоляют наконец вернуть свет:

«Не нужно пожалуйста никаких елок, дайте свет. Единства 4, Крюковщина, на некоторых линиях нет света более 20 часов», «Какая елка, дайте хоть немного людям света. Вокруг хоть какое-то сходство графика, по крайней мере, свет на несколько часов подают, а тут тьма постоянна и постоянный игнор со стороны ДТЭК Киевские региональные электросети», «Экономия это классно, но проезжая сейчас вечером мимо стадиона Локомотив, я чуть не ... , то есть поперхнулся, все мощные прожекторы были включены и светился будто там вертолет Байдена должны были встречать», «Поскольку я был одним из тех, кто "считал контекст иначе", позволю себе реплику: когда энергокомпания пишет мегаваты вместо мегаваттчасов, а затем сравнивает сутки с время - это что угодно, но не "считывание контекста иначе". Спасибо".

Напомним, свет будут включать только дважды в день – кого это касается.

Кроме того, сообщалось, где искать Пункты несокрушимости и что в них может получить каждый украинец.

Также Politeka.net писала, что пенсии будут перечислены с 1 декабря.