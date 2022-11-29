Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик в Киеве пережил неожиданную встречу.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис президента, звездные амбасадоры платформы United24 Александр Усик, легендарный футболист Андрей Шевченко и американский астронавт Скот Келли встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча была посвящена дальнейшему объединению усилий в поддержку Украины и ее граждан во время полномасштабной российской агрессии. Также к встрече по видеосвязи присоединились украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер Лиев Шрайбер и историк Тимоти Снайдер.

Так, был обсужден запуск фандрейзинга на генераторы для больниц - их нужно более тысячи. Из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре украинские врачи вынуждены оперировать при свете фонариков.

По словам, астронавта и рекордсмена по времени пребывания в космосе Скотта Келли, который впервые прибыл в Украину, во время визита в больницу «Охматдет» он пообщался с детьми, раненными в результате ракетных атак россии, и был поражен силой их духа.

В вою очередь Усик рассказал о событии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США.

Затем неизвестный покупатель попросил подарить эту вещь Президенту Украины.

Напомним, Усик растрогал украинцев патриотической песней о Крыме.

Усик также объяснил, почему его называли ватником и сепаром.

Также сообщалось, что украинский чемпион эмоционально ответил, чей Крым – неизвестные кадры после поединка.