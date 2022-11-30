При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры доложено о подозрении 24-летнему молодому человеку и его 18-летней сообщнице, которые обманывали людей по всей Украине.



По данным следствия, подозреваемые создавали фиктивные объявления о продаже пользующихся спросом товаров – генераторы, котлы и т.д.



Из желающих купить товар получали аванс или полную стоимость, после чего на уведомление не отвечали. Следовательно покупатели теряли средства. За три месяца преступной деятельности подозреваемые успели обмануть 6 человек на 34 тыс. грн, среди пострадавших также и военнослужащие.



Во время проведения 6 обысков правоохранители изъяли ряд доказательств, в частности, деньги, банковские карточки, мобильные телефоны и вещества, похожие на наркотические. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность еще 3 человек к преступной схеме, также проверяется точное количество потерпевших. По предварительным данным, подозреваемые успели обмануть не менее 30 человек.

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