Минобороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии россии. В этой связи Резников попросил украинцев учесть несколько моментов.

"Первое. Все, кто имеет основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют", - подчеркнул министр.

Во-вторых, за 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени.

ВСУ, зима, война

"Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать", - пояснил глава Минобороны.

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Третье: Министерством обороны разработан алгоритм получения статуса УБД. Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Он также доводится до исполнения в войсках.

Получить статус УБД можно тремя способами:

Алексей Резников, министр обороны Украины

▪ по обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;
▪ по личному обращению военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и подает их в соответствующую комиссию;
▪️по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Напомним также, что Приватбанк ввел новое важное изменение.

Кроме того, сообщалось, где искать Пункты несокрушимости и что в них может получить каждый украинец.

Также Politeka.net писала, что пенсии будут перечислены с 1 декабря.