Минобороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии россии. В этой связи Резников попросил украинцев учесть несколько моментов.
"Первое. Все, кто имеет основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют", - подчеркнул министр.
Во-вторых, за 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени.
"Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать", - пояснил глава Минобороны.
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Третье: Министерством обороны разработан алгоритм получения статуса УБД. Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Он также доводится до исполнения в войсках.
Получить статус УБД можно тремя способами:
▪ по обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;
▪ по личному обращению военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и подает их в соответствующую комиссию;
▪️по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
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