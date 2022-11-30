Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что с 1 декабря начнется оформление документов для участников боевых действий.

Минобороны завершило официальную регистрацию нормативно-правовых актов, регламентирующих процесс оформления документов, подтверждающих статус участника боевых действий во время отпора полномасштабной агрессии россии. В этой связи Резников попросил украинцев учесть несколько моментов.

"Первое. Все, кто имеет основания, получат статус УБД и соответствующие социальные гарантии. Не нужно волноваться, никого не забудут и не потеряют", - подчеркнул министр.

Во-вторых, за 9 месяцев активной фазы войны у нас насчитываются сотни тысяч участников боевых действий. Обработка такого массива документов потребует определенного времени.

"Мы будем делать все возможное, чтобы это время было максимально коротким. Но прошу всех быть готовыми и относиться с пониманием, что придется какой-то период ждать", - пояснил глава Минобороны.

Третье: Министерством обороны разработан алгоритм получения статуса УБД. Он обнародован на официальных ресурсах Минобороны. Он также доводится до исполнения в войсках.

Получить статус УБД можно тремя способами:

▪ по обращению командира части, который централизованно подает документы на подчиненных военнослужащих;

▪ по личному обращению военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и подает их в соответствующую комиссию;

▪️по личному обращению лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

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