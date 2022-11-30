Вторая по величине пустыня мира из-за ливней практически полностью оказалась под водой.

В Саудовской Аравии прошли аномальные дожди, которые затопили несколько городов и огромную пустыню.

По словам местных жителей, такого потопа они никогда прежде еще не видели – сильнейшие дожди идут в стране уже больше недели.

🇸🇦🏜🌧 #Saudi desert turns to sea after heavy rains.



Continuous and heavy rains caused flooding in several cities in #SaudiArabia, turning the desert into rivers and lakes. pic.twitter.com/FGdLEGz81X — The informant (@theinformantofc) November 29, 2022

Сообщается как минимум о двух погибших.

Пользователи в Сети также утверждают, что после кадров наводнения в пустыне они видели все и отмечают, что данная природная катастрофа может являться плохим знаком:

«По поверью, это знак апокалипсиса», «Пустыню размыло, жесть», «Наводнение в пустыне, теперь мы видели все», «Земля нас сотрет нафиг, мы достали ее», «Судный день?».

Напомним, что мощные дожди также обрушились на Италию. В результате оползня, вызванного ливнями, на острове Искья недалеко от Неаполя погибли по меньшей мере семь человек. Поток грязи и мусора, достигший побережья, повалил деревья и увлек за собой в море десятки автомобилей.

«Мы услышали грохот примерно в три ночи, затем сошел первый оползень, за ним около пяти часов утра последовал второй. Это было ужасно», - рассказывали местные жители.

Напомним, в россии один за другим горят торговые центры.

Также сообщалось, что в результате авиакатастрофы в россии погиб чемпион мира по высшему пилотажу.