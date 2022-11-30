"Страшно видеть что творит война, а сколько погибших и мирных и ВСУ, нет прощения извергам", "жили себе спокойно люди, пока их не освободили... изверги", "никогда не прощу".

Так украинцы комментируют страшные кадры, сделанные в оккупированных сейчас городах Северодонецк и Рубежное, пишет Politeka.net.

Как сейчас выглядят когда-то многотысячные города показал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное мы ужаснемся… то, что мы увидим, когда зайдем в города – еще раз разобьет сердца – потому что это хуже Припяти… это, когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует. Города очень разбиты. россияне сделали все, чтобы убить наши населенные пункты, а сейчас продолжат их дограблять. орки понимают, что мы близко…», - написал Гайдай на своей странице в Facebook, опубликовав видео из Северодонецка и фото из Рубежного.

Гайдай также подчеркнул, что украинцев ждет очень много работы по возвращении и не только в эти города.

В комментариях украинцы, в том числе жители Луганской области, признаются, что никогда не смогут простить россиянам того горя, что они принесли на их землю:

«Второй Мариуполь. Нет ни одного не поврежденного дома», «Нелюди, страшно смотреть, соболезнования тем людям, которые прошли этот ад. Вечная память тем, кто остался там навсегда», «Мозг отказывает, это осознать, это сон страшный сон, хочется побыстрее проснуться, но.....Реалити», «Для меня остается загадкой, как вообще россияне себя терпят», «Боль, сплошная боль».

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что бои в Луганской области продолжаются практически непрерывно, а ВСУ по чуть-чуть продвигаются, четко держат линию обороны.

«И даже удается, несмотря на сложные погодные условия, все же понемногу продвигаться уже дальше, в сторону Сватового и Кременной», - рассказывал Гайдай.

Также напомним, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.