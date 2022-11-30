Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, подросток и его отец были из Новых Петровцев.

«Юноша вместе с отцом приехали на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому и прикоснулся парень», – рассказал Небытов о причинах трагедии.

Медики 40 минут боролись за жизнь парня, но все реанимационные действия оказались тщетными.

Небытов призвал взрослых разъяснять детям правила техники сохранности.

Популярные статьи сейчас

"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности

Торговые центры в росии горят один за другим: "Буква Z на фасаде здания напоминает..."

"Уверенно можем сказать": в "Дизель шоу" честно ответили, куда делась актриса Яна Глущенко

"Извините": стало известно, какой будет главная новогодняя елка, пока украинцы сидят без света

Никитюк решилась на кардинальную смену имиджа, показав результат: фото до и после
Показать еще

«Неосторожность и легкомыслие может стоить жизни», - подчеркнул генерал полиции.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Вышгороде.

Там вечером 26 ноября местный житель пытался растопить твердотопливный котел. Из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности произошел взрыв – мужчина получил многочисленные тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Также сообщалось о смертельном пожаре в Киевской области, который произошел из-за свечи.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новых испытаниях на этой неделе.