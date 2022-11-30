В Киевской области произошла трагедия, жертвой которой стал подросток - появились фото с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небытова, подросток и его отец были из Новых Петровцев.

«Юноша вместе с отцом приехали на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому и прикоснулся парень», – рассказал Небытов о причинах трагедии.

Медики 40 минут боролись за жизнь парня, но все реанимационные действия оказались тщетными.

Небытов призвал взрослых разъяснять детям правила техники сохранности.

«Неосторожность и легкомыслие может стоить жизни», - подчеркнул генерал полиции.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Вышгороде.

Там вечером 26 ноября местный житель пытался растопить твердотопливный котел. Из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности произошел взрыв – мужчина получил многочисленные тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Также сообщалось о смертельном пожаре в Киевской области, который произошел из-за свечи.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новых испытаниях на этой неделе.