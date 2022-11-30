«Вечная память Герою, пусть земля будет пухом», «соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым», «никогда не простим и не забудем».

Так украинцы в соцсетях комментируют страшное известие о гибели детского писателя Владимира Вакуленко.

Напомним, оккупанты похитили мужчину еще в марте в Харьковской области. Все эти месяцы родители надеялись, что их сын жив.

На днях тело 50-летнего писателя, поэта и лауреата литературных премий обнаружили в братской могиле под Изюмом. Тело было похоронено под номером 319 во время захоронения убитых российскими военными украинцев.

Как рассказал начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, в октябре к правоохранителям обратился отец Владимира. Мужчина был уверен, что в одной из могил на кладбище в Изюме находится тело его сына.

Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, вероятно, «Лнровцы» и провели обыск.

"Боевики забрали писателя и его сына – провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день, к ним на автомобиле с пометкой "Z" приехали двое мужчин и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени в живых его никто не видел", - рассказал Болвинов.

В свою очередь свидетели, которые хоронили украинцев на Изюмском кладбище, рассказали, что 12 мая к ним обратились российские военные с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района.

«Свидетели увидели пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца», - сообщил Болвинов.

Результат ДНК-тестов показал, что погибший №319 на Изюмском кладбище - это Владимир Вакуленко.

В его теле были найдены две пули от пистолета Макарова.

Следователи разыскивают свидетелей убийства Вакуленко.

Напомним, у погибшего остались двое сыновей, младший из которых, Виталий, имеет инвалидность. Писатель занимался его воспитанием самостоятельно. По словам знакомых писателя, он был патриотом и говорил, что если в село зайдут оккупанты, его убьют одним из первых.

Говорят, когда решисты брали его в плен, то он кричал «Слава Украине!».

"Видавництво Старого Лева" переиздаст сборник детских стихов писателя.

Прибыль от продаж направят семье покойного.

Напомним, оккупанты похитили и убили отца семерых детей и сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.