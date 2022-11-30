Так украинцы в соцсетях комментируют страшное известие о гибели детского писателя Владимира Вакуленко.
Напомним, оккупанты похитили мужчину еще в марте в Харьковской области. Все эти месяцы родители надеялись, что их сын жив.
На днях тело 50-летнего писателя, поэта и лауреата литературных премий обнаружили в братской могиле под Изюмом. Тело было похоронено под номером 319 во время захоронения убитых российскими военными украинцев.
Как рассказал начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов, в октябре к правоохранителям обратился отец Владимира. Мужчина был уверен, что в одной из могил на кладбище в Изюме находится тело его сына.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Извините": стало известно, какой будет главная новогодняя елка, пока украинцы сидят без света
"Боже, какая красотка": Санина из The Hardkiss с длинными волосами обескуражила видом, фото
Никитюк решилась на кардинальную смену имиджа, показав результат: фото до и после
Жизнь новорожденного Сергея оборвала российская ракета: малыша провели в последний путь
Он рассказал, что в их дом 23 марта приехали пять человек, вероятно, «Лнровцы» и провели обыск.
"Боевики забрали писателя и его сына – провели жестокий допрос с избиением и отпустили. На следующий день, к ним на автомобиле с пометкой "Z" приехали двое мужчин и насильно вывезли Владимира Вакуленко. С этого времени в живых его никто не видел", - рассказал Болвинов.
В свою очередь свидетели, которые хоронили украинцев на Изюмском кладбище, рассказали, что 12 мая к ним обратились российские военные с указанием захоронить тело мужчины, которое находилось неподалеку от села Капитоловка Изюмского района.
«Свидетели увидели пулевые отверстия в теле и простреленные документы украинского писателя. Тело находилось на улице больше месяца», - сообщил Болвинов.
Результат ДНК-тестов показал, что погибший №319 на Изюмском кладбище - это Владимир Вакуленко.
В его теле были найдены две пули от пистолета Макарова.
Следователи разыскивают свидетелей убийства Вакуленко.
Напомним, у погибшего остались двое сыновей, младший из которых, Виталий, имеет инвалидность. Писатель занимался его воспитанием самостоятельно. По словам знакомых писателя, он был патриотом и говорил, что если в село зайдут оккупанты, его убьют одним из первых.
Говорят, когда решисты брали его в плен, то он кричал «Слава Украине!».
"Видавництво Старого Лева" переиздаст сборник детских стихов писателя.
Прибыль от продаж направят семье покойного.
Напомним, оккупанты похитили и убили отца семерых детей и сына.
Кроме того, Politeka.net писала, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.