Как сообщает Politeka.net, на днях в Интернете появилось короткое объявление – «Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен».
Увидев его, одна из пользовательниц отправила скриншот в Facebook Messenger Полиции Полтавской области с просьбой проверить информацию «для безопасности малыша».
Уже через несколько часов правоохранители узнали фамилию «продавца» и приехали на порог его дома.
«Им оказалась... 12-летняя жительница Миргородского района», – рассказали в полиции.
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Девочка призналась, что объявление придумала «по приколу, чтобы узнать реакцию людей».
Правоохранители также рассказали, что о своей проделке она быстро пожалела, однако это не освободило ее от профилактического учета.
"В настоящее время работники ювенальной превенции изучают условия, в которых воспитывается ребенок, и психологический климат в семье для принятия необходимых правовых решений", - отметили в полиции.
Напомним, ранее стало известно о трагедии в Киевской области.
Там 14-летний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к трансформатору.
Также сообщалось, что стали известны подробности жестокого убийства детского писателя Владимира Вакуленко.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России "день бавовны" уже пылают не только нефтебаза и ТЭЦ.