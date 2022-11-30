Полиция вычислила "продавщицу", которая на одной из популярных вебплатформ заявила о продаже младенца.

Как сообщает Politeka.net, на днях в Интернете появилось короткое объявление – «Продам ребенка (3 месяца) за 1000 гривен».

Увидев его, одна из пользовательниц отправила скриншот в Facebook Messenger Полиции Полтавской области с просьбой проверить информацию «для безопасности малыша».

Уже через несколько часов правоохранители узнали фамилию «продавца» и приехали на порог его дома.

«Им оказалась... 12-летняя жительница Миргородского района», – рассказали в полиции.

Девочка призналась, что объявление придумала «по приколу, чтобы узнать реакцию людей».

Правоохранители также рассказали, что о своей проделке она быстро пожалела, однако это не освободило ее от профилактического учета.

"В настоящее время работники ювенальной превенции изучают условия, в которых воспитывается ребенок, и психологический климат в семье для принятия необходимых правовых решений", - отметили в полиции.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Киевской области.

Там 14-летний мальчик погиб от удара током, прикоснувшись к трансформатору.

Также сообщалось, что стали известны подробности жестокого убийства детского писателя Владимира Вакуленко.

Кроме того, Politeka.net писала, что в России "день бавовны" уже пылают не только нефтебаза и ТЭЦ.