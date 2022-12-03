Процесс интеграции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в украинскую систему противовоздушной обороны может занять до года, а, возможно, и больше.

Это отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

"Сейчас много говорят о намерении передать Украине ЗРК Patriot. Но, несмотря на позитив от этих разговоров, я чувствую по этому поводу сомнения. ЗРК Patriot – это более сложная система по интеграции в нашу ПВО, чем IRIS-T или NASAMS", – говорит Коваленко.

Эксперт также призвал не забывать о бюрократии и опасениях, которые также присутствуют в Белом доме.

"Ведь если этот комплекс появится в Украине, Россия может сконцентрировать все усилия на его уничтожении. И не потому, что он может решать глобальные стратегические задачи, а исключительно ради репутационного удара по ЗРК Patriot", - добавил Коваленко.

По его мнению, Украине лучше делать акцент и даже настаивать на предоставлении других комплексов ПВО, таких как SAMP-T.

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