Смерть российского диктатора путина никак не отразится на ходе войны россии против Украины – ведь там войну поддерживает не только он, но и его ближайшее кремлевское оцепление.
Об этом в эфире "24 канала " заявил военный эксперт и полковник Петр Черник.
"Она (ситуация) вообще не изменится кардинальным образом никак. Пора наконец-то усвоить финальный исторический урок в нашем цивилизационном противостоянии с ними. Мы с ними боремся с 1240 года, когда татаро-монголы обложили Киев, и кстати, полностью его вырезали, из 50 тысяч человек осталось всего-навсего 2 тысячи", - сказал эксперт
По мнению эксперта, маловероятны любые варианты развития событий, при которых не Украине не пришлось бы продолжать изнурительную борьбу против российских агрессоров.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Тела четверых молодых людей нашли без признаков жизни: детали трагедии на Ивано-Франковщине
"Подлец и мерзавец": будут судить бывшего украинского телеведущего, которого многие знают
Сильный пожар начался после взрыва на побережье Черного моря: появились кадры и причины ЧП
Никитюк после финала «Пара на миллион» выехала из Украины: «До свидания!»
Напомним, оккупанты готовятся перебросить подразделения из Беларуси.
Также сообщалось, что звезда Квартал 95 показал потешную пародию на Лукашенко.
Кроме того, Politeka.net писала, что Лукашенко призвал к переговорам, вспомнив о "дружбе народов".