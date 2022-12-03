Смерть российского диктатора путина никак не отразится на ходе войны россии против Украины – ведь там войну поддерживает не только он, но и его ближайшее кремлевское оцепление.

Об этом в эфире "24 канала " заявил военный эксперт и полковник Петр Черник.

"Она (ситуация) вообще не изменится кардинальным образом никак. Пора наконец-то усвоить финальный исторический урок в нашем цивилизационном противостоянии с ними. Мы с ними боремся с 1240 года, когда татаро-монголы обложили Киев, и кстати, полностью его вырезали, из 50 тысяч человек осталось всего-навсего 2 тысячи", - сказал эксперт

По мнению эксперта, маловероятны любые варианты развития событий, при которых не Украине не пришлось бы продолжать изнурительную борьбу против российских агрессоров.

Напомним, оккупанты готовятся перебросить подразделения из Беларуси.

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