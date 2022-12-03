Энергетики знают, по каким объектам в Украине будут целиться россияне и ждут нового ракетного удара в ближайшие дни.

Об этом в эфире телемарафона заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко:

"Мы понимаем, куда они могут целиться и где будет самое неприятное. Главная работа - смягчить последствия того, что они попадут туда, куда нам не нужно...

Есть предварительная информация о том, что могут быть атаки в последующие дни. Мы готовимся и очень напряженно идет сейчас работа, – говорит эксперт.

По его словам, ситуация, когда в стране после обстрелов нет ни одной неповрежденной электростанции и ни одного неповрежденного высоковольтного трансформатора, технически очень сложная. Но точно предположить, что именно произойдет просто невозможно.

Напомним также, что Приватбанк ввел новое важное изменение.

Кроме того, сообщалось, где искать Пункты несокрушимости и что в них может получить каждый украинец.

Также Politeka.net писала, что пенсии будут перечислены с 1 декабря.