Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сторонникам «русского мира», который «заминировал» здание Офиса президента Украины, сообщили о подозрении.

Как отмечается, 51-летнему киевлянину сообщили о подозрении «за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти».

Уведомление о заминировании здания Офиса президента в центре Киева полиция получила вечером 28 ноября.

«Правоохранители установили личность минера и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии. По месту жительства 51-летнего подозреваемого, оказавшегося сторонником «русского мира», изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о «заминировании», а также коммунистическую символику и георгиевские ленты», — сообщили в прокуратуре.

Напомним, сообщалось, что подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в Сватово.

Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.