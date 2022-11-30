Сторонникам «русского мира», который «заминировал» здание Офиса президента Украины, сообщили о подозрении.
Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как отмечается, 51-летнему киевлянину сообщили о подозрении «за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти».
Уведомление о заминировании здания Офиса президента в центре Киева полиция получила вечером 28 ноября.
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«Правоохранители установили личность минера и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии. По месту жительства 51-летнего подозреваемого, оказавшегося сторонником «русского мира», изъят мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он сделал ложное сообщение о «заминировании», а также коммунистическую символику и георгиевские ленты», — сообщили в прокуратуре.
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