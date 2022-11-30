В селе Правдино Херсонской области стражи порядка эксгумировали тела 7 мирных жителей, которых расстреляли российские военные.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, россияне убили людей в апреле 2022 года. После этого дом с расстрелянными людьми взорвали.
По предварительной информации, в доме находились сотрудники фирмы, охранявшие оросительные агрегаты вблизи села, а также несовершеннолетняя девушка. Шестерых погибших похоронили возле взорванного дома, седьмую девушку родители похоронили на местном кладбище.
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При поверхностном осмотре тел были установлены признаки насильственной смерти. Некоторые из них с повреждением черепов, вероятно, вследствие шаровых ранений. На запястьях у двоих обнаружили веревку.
Тело всех погибших направили на экспертизы, в том числе ДНК-экспертизы.
"Виктория жила в Херсонской области. Ей было 16 лет. В ее дом пришли российские «освободители» и убили девочку. Как и еще шесть человек, тела которых были обнаружены в братской могиле. Им связали руки и завязали глаза, а затем застрелили в затылок.
Спрятали тела во дворе и уничтожили дом, чтобы скрыть свое преступление.
Века и других жертв убили просто потому, что они были украинцами", - комментируют в сообществе Информационное Сопротивление.
Напомним, свет будут включать дважды в день – кого это касается.
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