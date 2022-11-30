Находящаяся в Крыму школьница из Херсона проигнорировала российский гимн. Это не понравилось другим учащимся.

В пророссийских телеграмм-каналах Крыма опубликована анонимная жалоба на школьницу из Херсона, которая во время урока в Красноперекопске проигнорировала гимн россии. Также в сети опубликовали ее заметки в блокноте. Девочка там рисовала там сине-желтое знамя.

Местным школьникам не понравилось поведение девочки из Херсона, поэтому они обратились в "министерство образования" Крыма и местный "МВД".

По информации пропагандистских телеграмм-каналов, это произошло в городе Красноперекопске, в школе №5. Девочка приехала на полуостров из Херсона, она учится в 8-А классе.

Школьница открыто демонстрирует свое негативное отношение к россии. В частности, она игнорирует гимн страны-террористки.

А на украденный россиянами лозунг "слава россии", она отвечает "Слава Украине". Автор жалобы требует, чтобы девочку и ее родителей вывезли из Крыма.

Публичных комментариев у школьницы или ее родителей нет, имена и фамилии в сообщении не указаны.

Напомним, оккупанты похитили и убили отца семерых детей и сына.

Также сообщалось, что замечена подготовка оккупантов к новому побегу - откуда на этот раз.

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