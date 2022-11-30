Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в этом году в центре столицы установят "незламну" елку. Однако массовых мероприятий в новогодние праздники не будет.

Кличко рассказал , что верхушку елки будет украшать герб Украины, она будет иметь энергосберегающие гирлянды и точки для подзарядки телефонов. Все эти расходы взял на себя бизнес, деньги из городского бюджета не украшение елки не будут выделять.

"Бизнес обратился к нам с предложением за свой счет установить маленькие елки. В прошлом году елка была 31 м, сейчас втрое меньше – 12 м. С энергосберегающими гирляндами. Меценаты готовы предоставить генератор для подсветки елки.

У этого генератора мы можем установить точки зарядки для телефонов. Несокрушимая елка может быть. Этот генератор бизнес обещает после праздников передать нашим военным. Украшения – это 1000 шаров синего и желтого цвета. Верхушку елки будет украшать герб Украины", - рассказал Кличко.

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