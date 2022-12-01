Появились дополнительные детали по поводу взрыва у украинского посольства в Мадриде.

Так, посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что взрывчатка была в пакете, значительно большем письма с документами, о котором сообщалось ранее.

По его словам, сверток адресовался ему, пишет Европейская правда.

Пакет был без обратного адреса и не был похож на почту в адрес дипломатов, что и вызвало подозрения у секретарши посла.

Женщина передала подозрительную "почту" коменданту – то есть украинскому сотруднику, ответственному, в том числе, за охрану посольства.

В свертке комендант увидел коробку и у него появились подозрения.

«И он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв», - рассказал Погорельцев.

По словам посла, взрыв «повредил ему руки», также комендант получил «нечто вроде контузии».

Впрочем, последствия взрыва могли быть более серьезными. Погорельцев отмечает, что их удалось избежать благодаря осторожности сотрудников посольства.

Напомним, ранее стало известно, что комендант госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, угроз его жизни нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил немедленно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом, а также призвал испанского коллегу принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение.

Испанские власти рассматривают взрыв в посольстве Украины, который произошел 30 ноября как теракт. Об этом заявила Национальная судебная коллегия Испании.

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