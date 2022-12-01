Почти два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, видимо, готовятся к очередной атаке на Украину.

Об этом свидетельствуют снимки компаний Maxar Technologies и Planet Labs от 28 ноября, на которых запечатлен российский военный аэродром Энгельс-2 под Саратовом, пишет издание Spiegel.

В частности, можно увидеть, что рядом с бомбардировщиками стоят заправщики с горючим, также видны многочисленные большие ящики с боеприпасами, транспортными средствами и ремонтными материалами.

Как говорит независимый военный аналитик Арда Мевлютоглу, активность на базе необычайно высока, на взлетной полосе припарковано много больших грузовых самолетов, «что указывает на недавнюю крупную поставку на базу, возможно, крылатых ракет».

Также видны тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101.

По словам Мевлютоглу, "необычайно большое количество бомбардировщиков на взлетно-посадочной полосе указывает на усиление боевых действий, если не на неизбежную крупномасштабную атаку".

Добавим, ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что Украина готова к новой массированной атаке со стороны россии.

«Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят все-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют сегодня для нашей страны», - сказал он.

Напомним, стали известны подробности взрыва возле посольства Украины в Испании.

Также сообщалось о серии сильных пожаров в россии - случился "день бавовны".

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