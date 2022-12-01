Российские усилия вокруг Бахмута показывают, что они не извлекли уроков из предыдущих кампаний с большим количеством жертв, сосредоточенных на целях ограниченного оперативного или стратегического значения.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики констатируют, что с конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута и за шесть месяцев добились прироста всего лишь порядка нескольких километров за раз. Кроме того, в Институте отметили, что усилия русских по наступлению на Бахмут привели к продолжающемуся истощению их живой силы и техники.

В результате войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы.

Эта схема операций, отмечают эксперты, очень напоминает предыдущие попытки русских взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны.

«По оценке ISW в течение июня и июля этого года, украинские силы фактически позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, двух городах вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники», - поясняют аналитики.

В итоге российские войска захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел лишь к незначительному оперативному эффекту, поскольку затем российское наступление на востоке достигло своей кульминации.

«Усилия россии в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и ​​в его пределах, и даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут дает им мало оперативных преимуществ», - уверены в Институте изучения войны.

Аналитики подчеркивают, что затраты связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое русские могут получить от взятия этого населенного пункта.

В то же время наступление оккупантов в районе Бахмута поглощают значительную часть боевой мощи рф и способствует продолжению украинских контрнаступлений в других местах.

Добавим, ранее командир украинского отряда аэроразведки "Птицы Мадяра" Роберт Бровди, который находится в Бахмуте, сообщил, что российские войска действительно пытаются взять город в кольцо, но им это не удается.

"Враг анонсирует, что бои идут уже в городе. Это неправда. Но в предместьях довольно напряженно и неспокойно", - говорит он.

Напомним, стали известны подробности взрыва возле посольства Украины в Испании.

Также сообщалось, что подготовка россии к новой массированной ракетной атаке видна из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты превратили многотысячные украинские города в призраки - "хуже, чем Припять".