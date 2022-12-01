Украинские защитники уже несколько недель не наблюдают иранских боевых беспилотников.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

Так, по его словам, иранских БПЛА не видно уже примерно две недели, «а, может, и больше».

В Воздушных силах Украины предполагают, что первая партия шахедов у россиян закончилась.

"Была информация, что Россия в целом заказала 1740. Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера», - сообщил Игнат, добавив, что на ситуацию могут влиять и другие страны.

Также Игнат уточнил, что россияне выпустили по Украине около 400 иранских дронов, 340 из них были сбиты.

Добавим, ранее стало известно, что иранские военные инструкторы, помогавшие россиянам управлять дронами "Шахед", погибли в Крыму в результате украинского удара. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в разговоре с Guardian.

Он подчеркнул, что находящиеся на оккупированной Россией украинской территории иранцы и впредь будут становиться легитимными мишенями для украинских сил.

"Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить", – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов прокомментировал возможные поставки иранских баллистических ракет в Россию. Секретарь СНБО подчеркнул, что делается все возможное, чтобы этого не произошло. Однако, если поставки все же состоятся, это будет демонстрацией того, что у россии нет возможности производить собственные ракеты, по крайней мере, в количествах, которые позволили бы ей продолжать широкомасштабную войну.

«Во-вторых, если страна, находящаяся под санкциями с 1979 года, имеет возможность производить такое оружие, то о каких санкциях может идти речь? Поэтому возникает большой вопрос о правоприменении", - отметил Данилов.

В свою очередь в британской разведке предположили, что россия израсходовала почти все иранские дроны, что у нее были. Также сообщалось, что большинство запущенных БПЛА были обезврежены.

В последнее время Россия старалась наносить удары иранскими дронами по медицинским учреждениям, если обнаруживала их, говорилось в сообщении британского Минобороны.

Напомним, ВСУ под Бахмутом могут затащить оккупантов в ловушку.

Также сообщалось, что подготовку россиян к новому массированному ракетному удару видно из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала, что стали известны подробности взрыва возле посольства Украины.