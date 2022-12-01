В польской больнице Подкарпатского воеводства проснулся из фармакологической комы 2,5-летний украинский мальчик, травмы на теле которого свидетельствуют, что ребенка регулярно избивали его, о нем тушили сигареты и неоднократно насиловали.

Как сообщает PAP со ссылкой на врачей, в издевательствах подозревают его мать и ее арестованного партнера. Тяжелые травмы угрожают ребенку тяжелой инвалидностью на всю жизнь.

5 октября мальчик уже в тяжелом состоянии привез в больницу в Стальной Воле 25-летний партнер матери ребенка. Телесные повреждения на теле мальчика свидетельствовали о том, что 22-летняя мать мальчика и его сожитель долго жестоко обращалась с ребенком.

Следы показывают, что 2,5-летнего мальчика регулярно избивали, тушили о него окурки и неоднократно насиловали. Врачи, оценив телесные повреждения маленького пациента, решили сообщить о полиции.

После того, как медики вывели из комы мальчика, его перевезли в Воеводскую клиническую больницу в Жешуве. Там врачи диагностировали у ребенка еще гематому головного мозга, после чего пришлось провести неврологическое вмешательство.

Во вторник, 29 ноября, пресс-секретарь больницы в Жешуве Томаш Вархол сообщил журналистам, что мальчик вышел из фармакологической комы и дышит самостоятельно. К сожалению, контакта с малышом до сих пор нет.

Мальчика переведут в отделение неврологической реабилитации. По словам врачей, ребенок, скорее всего, всю жизнь проживет с тяжелой инвалидностью.

Местные порталы, ссылаясь на соседей-украинцев, пишут, что ребенок жил с матерью и его сожителем в съемной квартире в Стальной Воле. По словам соседей, из дома украинской пары не было слышно ни ссор, ни детских криков. Однако соседи добавляют, что мальчик никогда не играл на улице.

22-летнюю женщину и 25-летнего мужчину арестовали. Обоим предъявлено обвинение в покушении на убийство 2,5-летнего ребенка в связи с изнасилованием мальчика с особой жестокостью и издевательством над лицом в беспомощном состоянии по возрасту с особой жестокостью.

К моменту задержания они были трезвыми.

Расследование по этому делу сначала проводит прокуратура. Подробности производства не разглашаются. Семейный суд назначил для мальчика временного опекуна. Как добавляет echodnia.eu , подозреваемым может грозить даже пожизненное заключение.

Напомним, свет будут включать дважды в день – кого это касается.

Также сообщалось, где можно найти "Пункты несокрушимости" и что в них может получить каждый украинец.

Также сообщалось, сколько еще месяцев украинцам придется жить с графиками отключения электроэнергии.