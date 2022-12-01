30 ноября следователи объявили подозрение жительнице поселка Ольшаны (Солоницевская община) за надругательство над украинским флагом.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Харьковской области.

Напомним, утром 15 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в Ольшанах женщина сорвала государственный флаг Украины. Он был установлен на флагштоке, который размещался на стене здания Ольшанского старостата. Затем злоумышленница разорвала флаг и выбросила на землю.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили фрагменты государственного флага Украины и другие вещественные доказательства. В ходе отработки территории полицейские отдела полиции №3 Харьковского районного управления полиции №3 оперативно разыскали злоумышленницу. Ею оказалась 34-летняя местная жительница", - рассказали в полиции.

Подозрение женщине объявили по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения.

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