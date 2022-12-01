Уже 24 февраля уроженец Хмельницкой области, старший лейтенант Дмитрий Чавалах вел тяжелое сражение с оккупантами и помог своим собратьям выйти из окружения.

Война застала Дмитрия Чавалаха в Херсоне.

«Утром военные поняли, что рашисты прорвали админграницу с оккупированным Крымом и движутся в город. Чавалах ни секунды не сомневался в себе и своих товарищах, поэтому Защитники вступили в бой», - рассказал в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В ходе боев вражеский снайпер ранил Дмитрия в живот.

Когда оккупанты зашли в город, раненому Герою пришлось экстренно перебираться из больницы к добрым людям. К счастью, такие в оккупированном городе нашлись.

Почти три месяца раненый Дима жил в квартире херсонца, который прятал бойца, рискуя собственной жизнью. Только в мае его тайком смогли вывезти в Одесскую область.

За прорыв на Антоновском мосту Президент Зеленский наградил Чавалаха званием Герой Украины и «Золотой Звездой».

Увидев вечернее обращение, родственники Дмитрия ошибочно услышали, что звание героя Украины ему присвоено посмертно, пишет "Одесская жизнь".

Целый вечер они проплакали и только утром отважились позвонить по телефону и выразить соболезнования его матери Антонине Ивановне. А в ответ услышали: «Да вы что? Жив он, я только что с ним по телефону разговаривала».

Находясь в Херсоне, Чавалаха скрывал от мамы правду.

«Спасибо, мама, не волнуйся, все хорошо, я у своих, на нашей подконтрольной территории», – говорил он по телефону, скрывая правду о своем истинном положении.

Месяцами парень прятался в квартире своего спасителя, выйдя на улицу тайком лишь однажды – когда перемещался из больницы.

«Подъедет, бывало, машина с оккупантами к дому. Посмотришь в окно, насторожишься. Посмотрю на Алексея, вижу, и он волнуется. Все понимаю – у него семья: жена, дети. И не столько за себя, сколько за них переживаешь. На двор ни ногой. Люди вокруг напуганы. Увидят незнакомца и мало…», - делился своими воспоминаниями старший лейтенант Чавалах.

По его словам, в Одесскую область его вывезли по всем правилам конспирации. Расстояние, которое прямой трассой можно преодолеть где-то за полтора-два часа, они, минуя вражеские блокпосты, преодолели за полторы суток.

"А вскоре после моего отъезда оккупанты таки наведались с проверкой в ​​дом моего спасителя. Выходит, что очень своевременно меня эвакуировали", - рассказывал Герой.

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