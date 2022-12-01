Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук рассказала, что у ее семьи произошло горе. Девушка была в рабочей поездке за границу, теперь срочно возвращается домой и просит ее не беспокоить.

Об этом она сообщила у себя в Инстаграмме.

Екатерина выступала в суперфинале "Голоса страны", теперь получает много приглашений на разные радиостанции и интервью. Однако сейчас ей точно не до этого.

В семье "Пташки" Екатерины Полищук произошло горе

После освобождения из плена защитница "Азовстали" активно ведет страницу в инстаграмме. Сейчас за ней следят более 110 тысяч пользователей сети. Также Екатерина бывает в заграничных поездках, призывает мир освободить украинских военных, которые до сих пор находятся в жестоком плену.

Полищук сообщила, что на несколько дней покидает эфир. Извинилась перед поклонниками, которым нравится смотреть ее контент.

"У меня случилось горе, нужно побыть с родными и поддержать их. Писать тоже не надо. Спасибо за поддержку, но пока просто ничего не пишите",– обратилась Екатерина в инстаграм-сторис.

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