«Наши аналитические органы армии и ГУР показали, что отвечают за свои слова и прогнозы».

Об этом заявил боец ВСУ и общественный активист Евгений Карась.

Так, в интервью изданию Главред Карась напомнил, что многие с недоверием отнеслись к словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова относительно того, кто Херсон смогут освободить к концу ноября.

«А случилось именно так, хотя я сам думал, что Херсон вернется позже, как раз перед Новым годом. Соответственно, я доверяю оценкам относительно того, что в течение года у нас еще будет война. Но это - прекрасный сценарий, потому что я думал, что она будет тянуться годами. А поскольку все предыдущие прогнозы сбывались, то это будет тяжело, потому что еще целый год жесткой войны», - отметил Карась.

Боец отметил, что ВСУ уже имеют предварительные оценки, «за которые можно хвататься» и понимать, когда военные действия закончатся.

«Еще три месяца назад их не было. И хоть еще впереди целый год войны, но прогнозы очень оптимистичные», - заверил Карась.

Добавим, тем временем ВСУ установили рекорд за все время войны.

"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" – отметили в Минобороны.

Кроме того, за месяц россия потеряла 217 танков, 376 боевых бронемашин, 174 артсистемы, 12 РСЗО, 13 средств ПВО, по 4 самолета и вертолеты.

Украинские воины также сбили 147 вражеских БПЛА и 134 крылатых ракет, сожгли 298 единиц автотехники и автоцистерн и 9 единиц специальной техники.

Напомним, херсонец три месяца прятал раненого бойца ВСУ от оккупантов.

Также сообщалось, что подготовка россии к новой массированной ракетной атаке видна из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты превратили многотысячные украинские города в призраки - "хуже, чем Припять".