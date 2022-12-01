Боевые действия в Украине могут завершиться к осени следующего года.

Такое мнение высказал общественный активист и боец ВСУ Евгений Карась, опираясь на прогноз от министерства обороны.

Также Карась в интервью изданию Главред напомнил прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно того, что глубокое военное поражение, кризисное для России, произойдет чуть раньше - до конца весны 2023 года, а затем, вследствие невозможности ее продолжения, оккупанты будут вынуждены идти дипломатическим путем.

«Тот же Крым по оценке Буданова будет возвращен гибридно - дипломатически-силовым путем. То есть там может быть очень много "жестов доброй воли". И это само собой разумеется, потому что Крым - это ловушка для крысы. Она туда забежала из Ростовской области, [Крымский] мост мы перебили, и теперь там сидит», - сообщил Карась.

По словам ВСУ, можно только себе представить, что будет с Крымом, когда ВСУ выйдут на берег Азовского моря, где все простреливается настолько, что «ничего подплать не может».

«На Черноморский флот мы уже и так охотимся в Новороссийске, а что будет дальше - можно себе только представить. Да и Крым - это не леса, там много где есть голые участки с военными базами», - отметил Карась.

Добавим, ранее Буданов высказал мнение, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны, «возможно, немного раньше».

Буданов также сказал, что война «не такое уж и долгое время будет продолжаться, скоро это закончится».

Напомним, подготовку россиян к новому ракетному удару по Украине видно из космоса.

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