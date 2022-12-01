Ситуацию на поле боя в Украине можно сравнить с шахматной игрой, в которой победитель партии уже очевиден, однако противоположная сторона решила играть до последней пешки.

Такое сравнение интервью каналу UKRLIFE.TV привел ветеран боев под Дебальцево, военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин.

По его словам, противник Украины еще надеется на пат, но этого не допустят. Более того, войну уже можно было бы закончить.

«Херсонская и Харьковская операция – это шаги, которые ведут к неизбежному поражению российской федерации. Вопрос только в темпах, которые зависят не только от нас, но и от союзников», - подчеркнул Грин, добавив, что, если бы они действовали более смело, «партия» уже была бы доиграна, а король остался голым.

Грин подчеркнул, что в результате Херсонской операции крупная группировка российских войск не просто покинула, а экстренно покинула территорию, чтобы не оказаться в оперативно-стратегическом окружении.

При этом оккупанты понесли большие потери, но тотального их разгрома у ВСУ не получилось. Арти Грин отметил, что украинским защитникам не удалось взять в окружение более 10-тысячное, а по слухам, более 20-тысячную группировку.

«Но боеспособность этой группировки существенно была снижена», - подчеркнул Грин.

При этом офицер ВСУ подчеркнул, что на Херсонщине россия сконцентрировала элиту своих войск.

«Это реальная элита, которая в российской армии отвечала за мобильные боевые действия. Оставление плацдарма на правом берегу говорит о том, что у них дальше не было возможности обороняться, они понесли колоссальные потери», - сообщил Арти Грин.

По словам офицера, он наблюдал за бегством оккупантов непосредственно находясь на разных участках передовой.

«У меня сложилось впечатление, что от того состава, который там был три месяца назад в строю осталось не более 30 процентов. Остальные убыли 200-ми и 300-ми. Что касается боевой техники – выбита была практически вся ББМ. То есть потери, в первую очередь БМП и БМД, у них грандиозные. Я думаю, процентов 70 экипажей за три месяца этих сражений выбыли по причине гибели или ранении», - предположил Грин.

Также военный эксперт отметил низкое качество подготовки военных, которые прибывали на замену тех, кого ранили или убили.

Напомним, боец ВСУ назвал территорию, где скоро будет много "жестов доброй воли".

Также сообщалось, что в Херсоне местный три месяца прятал раненого бойца ВСУ от оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Бахмутом ВСУ могут затащить оккупантов в ловушку.