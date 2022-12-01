Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, действовавшую на Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях.

Об этом спецслужба сообщила 1 декабря.

Руководство этих региональных таможен организовало схему получения взяток за оформление экспортно-импортных операций.

«За разные суммы взяток они гарантировали представителям агрокомпаний беспрепятственное таможенное оформление оптовых партий сельхозпродукции, экспортируемой в страны Евросоюза, в частности украинского зерна. Также участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, ввозивших в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях нашего государства», – сообщили в СБУ.

Организаторы схемы ежедневно получали сотни тысяч гривен незаконной прибыли. Если предприниматели отказывались платить дань, таможенники создавали искусственные препятствия во время таможенных процедур и искали основания отказа в провозе продукции.

СБУ разоблачила на вымогательстве денег заместителя начальника таможенного поста «Специализированный» в Киевской области. В частности, он требовал средства у бизнесмена, ушедшего воевать в составе ВСУ. Для того чтобы его фирма работала, он вынужден был взять несколько дней отпуска, чтобы заплатить взятку таможеннику. Взяточника задержали при получении всей суммы незаконных денег.

Оперативники также провели обыски на дому и на работе у заместителя начальника Черновицкой таможни, а также у должностных лиц таможенного поста «Городок» на Львовщине.

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