Проведен очередной крупный обмен пленными во время которого освобождены 50 защитников Украины.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы возвращаем защитников Мариуполя и «Азовстали», возвращаем находящихся в Оленовке пленных, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.
Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", - сообщил Ермак.
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Напомним, в ночь на 29 июля в колонии в Оленовке Донецкой области погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных. В России заявили, что Украина якобы нанесла по колонии удар с РСЗО HIMARS.
Однако эксперты склоняются к тому, что удар был нанесен российским термобарическим оружием.
В американской разведке сообщили, что россия работает над фабрикацией доказательств, чтобы обвинить Украину в нанесении удара по Еленовке.
Напомним, стали известны подробности взрыва возле посольства Украины в Испании.
Также сообщалось о серии сильных пожаров - в россии случился "день бавовны".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты превратили многотысячные украинские города в призраки - "хуже, чем Припять".