В Шепетовке (Хмельницкая область) суд оштрафовал отца школьника, распылившего газовый баллончик в лицее.

Как говорится в постановлении Шепетовского горрайонного суда, инцидент произошел после обеда 19 октября этого года в Шепетовском профессиональном лицее на проспекте Мира. Во время воздушной тревоги, находясь в укрытии, парень распил газовый баллончик.

Известно, что инцидент произошел тогда, когда учащиеся находились в укрытии во время воздушной тревоги. За совершенное судили не подростка, потому что у него еще нет 16 лет, а его отца. Мужчине назначили 850 грн штрафа.

Известно, что подросток взял газовый баллончик у своего товарища. В судебном заседании нарушитель объяснил, что он «случайно нажал кнопку», когда рассматривал устройство.

Пока неизвестно, пострадали ли присутствующие в результате этого инцидента. Поскольку ребятам еще нет 16 лет, админпротоколы по ч.3 ст. 184 КУоАП ( невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей ) составили их родителей.

Относительно матери парня, который принес баллончик в лицей, суд постановил закрыть производство. Вместо этого отца другого подростка, собственно распылившего газовый баллончик, судья Алла Цыдык решила оштрафовать на 850 грн. Известно, что мужчина свою вину не возражал и раскаялся.

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