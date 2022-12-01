На Буковине сообщили о подозрении экс-чиновнику областной военной администрации за организацию «схемы» незаконного пересечения границы.

Как сообщает МВД , пользуясь своим служебным положением, 37-летняя фигурантка решала вопрос о внесении последних в соответствующую автоматизированную систему. Правонарушительница «просила» от 5 до 10 тысяч долларов США.

Летом полицейские провели обыски в помещениях Черновицкой ОВД. После разработки выявленных вещественных доказательств и проведения комплекса других следственных действий было установлено более 50 человек, которые с помощью фигурантки незаконно пересекли границу и не вернулись.

30 ноября стражи порядка провели обыски по местам жительства и работы фигурантов на территории области. По результатам мероприятий изъяли флеш-накопители, мобильные телефоны, документы, которые стали основанием для выезда лиц за границу и «черновые» записи.

Такое правонарушение карается лишением свободы сроком от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности. Следствие продолжается.

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