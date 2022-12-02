Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ВСУ движутся вперед в направлении Сватового.

Так, Гайдай отмечается, что ситуация с одной и с другой стороны Луганской области кардинально отличается.

Что касается Донецкого направления там, по словам Гайдая, в Белогоровке ВСУ держат оборону. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны и захватить этот населенный пункт.

«Что касается направления Сватово и Кременной – там ситуация на 180 градусов другая. ВСУ потихоньку продвигаются вперед. Мы недавно публиковали видео с Кременской подстанции, уничтоженной оккупантами, – она расположена буквально в нескольких километрах от самой Кременной", - сообщил Гайдай.

Добавим, что по некоторым данным россияне несут колоссальные потери в районе Кременной.

Так, по словам военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, «попахивает перспективой оперативного окружения самого населённого пункта».

Эксперт отмечает, что не успели россияне насытить подразделения частично мобилизованными, как «оные группы смертников, вполне предсказуемо, утратили боеспособность».

Коваленко подчеркивает, что потери россиян превышают 50% и удержание позиций в районе Кременной становится проблематичным.

«Если командование не загонит новую партию чмобиков, то в ближайшее время серая зона в этой локации ощутимо разрастется», - спрогнозировал Коваленко.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.