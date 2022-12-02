Этот город в Донецкой области, как писало издание The New York Times, превратился в сокрушительный водоворот для армий обеих стран.

Так, месяцами под Бахмут было брошено большое количество войск и техники, а в городе практически не осталось и неповрежденных жилых домов.

«"Их, как "мясо", везут на позиции без оружия. Потом так называемые "верблюды" это оружие подвозят уже перед приказом бежать вперед. Они получают автомат, без броников и касок, и совершают набеги на наши позиции. Они – это российские зэки, которых вербует "Вагнер", – писал глава Офиса президента Андрей Ермак о ежедневной ситуации в Бахмуте.

По его словам оккупанты кладут сотни таких людей в надежде, что им удастся ослабить укрианскую оборону. При этом кадровые российские военные предпочитают оставаться за спинами этого «мяса».

В свою очередь американский Институт изучения войны описал ситуацию в Бахмуте, как ловушке для россиян. Так, эксперты отмечали, что в течение месяцев тяжелых боев силы противника значительно иссякли. Большие потери перевешивают любые оперативные преимущества, которые россияне могут получить от взятия города.

В то же время издание Newsweek писало, что битва за Бахмут может стать жесточайшей за все время войны.

Как о капкане для оккупантов о Бахмуте говорит и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Также эксперт высказал уверенность, что Бахмут еще очень долго будет оставаться самой горячей точкой на карте боевых действий.

«Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на оккупацию данного города, пытаясь из хоть какого-то продвижения в его окраинах создать то, чего им не хватает уже очень долгое время – большую победу. Но сложно делать победу из того, что затянуло на более чем полгода твои ресурсы в бесконечную мясорубку и не отпускает до сих пор. Понимают в российском командовании или нет, но Бахмут – это капкан, из которого им не выбраться», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале.

Эксперт подчеркнул, что с того момента, как российские оккупанты начали наступление на Бахмут, украинские войска освободили более 8,5 тыс квадратных километров Харьковщины, более 6 тыс квадратных километров правобережной Херсонщины. И все это время превосходящие силы захватчиков не в состоянии пробить оборону ВСУ под Бахмутом и захватить город.

«Бахмут это капкан поскольку в его окраинах были перемолоты уже тысячи оккупантов из состава 1 АК и 2 АК, ЧВК «Вагнер», «Лига», «Редут», подразделения 2-й и 41-й ОВА… Эти ресурсы более полугода сконцентрированы в локации Бахмута, который не даёт возможности их использовать на других направлениях, плацдармах», - сообщил Коваленко.

По словам эксперта, Бахмут, словно трясина, продолжит затягивать ресурсы россиян, в то время как ВСУ на других направлениях будут освобождать тысячи квадратных километров территории.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники продолжают отбивать атаки россиян, в том числе и в районе Бахмута.

Как сообщается в новой сводке, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки, Червонопоповки и Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Выемки, Бахмута, Опросного, Клещиевки, Курдюмовки, Северного, Первомайского, Красногоровки и Марьинки на Донетчине.

Кроме того, потери россиян достигли новой цифры. Ликвидированных оккупантов уже более 90 тысяч.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также сообщалось, что ВСУ продвигаются, появились новые подробности наступления.

Кроме того, Politeka.net писала, где стоит ждать от россиян новіх "жестов доброй воли".