В россии новые ЧП – вспыхнул новый пожар и рухнул очередной самолет.

В этот раз в россии загорелось пришвартованное судно на Москве-реке.

Как сообщают СМИ, экстренные службы приступили к тушению пожара.

На данный момент известно по меньшей мере об одном пострадавшем.

«А чего это так часто пожары в россии?», «Погреются хоть», «Горит Москва, да не та», - комментируют кадры пожара пользователи Сети.

Кроме того стало известно о новой авиакатастрофе. Так, в надеждинском районе Приморского края потерпел крушение истребитель МиГ-31. Экипаж катапультировался.

Известно, что катастрофа произошла в районе села Алексеевка. Самолет загорелся в воздухе и врезался в сопку.

Самолет якобы выполнял плановый учебно-тренировочный полет и был без БК.

Напомним, ранее стало известно о крушении самолета с россиянами на борту в Армении.

Самолет был частный и был зарегистрирован в Cловакии.

Известно, что воздушное судно летело из Еревана в Астрахань. На опубликованных кадрах можно увидеть, что самолет в результате катастрофы развалился на части и дотла сгорел.

Кроме того, Politeka.net писала, что в результате крушения вертолета Robinson-66 в россии погиб чемпион мира по высшему пилотажу.