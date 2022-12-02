Тело мужчины с признаками продолжительного пребывания под водой обнаружили румынские пограничники.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, тело было найдено в Закарпатье на берегу реки.

«С начала вторжения на территорию Украины это уже 11 случай обнаружения утопленника на украинско-румынской речной границе», - рассказали пограничники.

Отмечается, что именно Тису переправщики чаще всего используют для незаконного перемещения в Румынию мужчин призывного возраста. Но об ожидающей их опасности переправщики не рассказывают.

Пограничники призвали украинцев не рисковать своей жизнью и здоровьем и заверили, что при погружении в холодную воду полноводных водоемов шансы на спасение будут мизерные.

Напомним, на днях стало известно, что закарпатские пограничники задержали 19-летнего юношу, который намеревался переплыть Тису, чтобы попасть на соревнования по бальным танцам в Германию.

Танцор, оказавшийся жителем Харькова, был задержан вблизи границы с Румынией.

Парень рассказал, что за незаконное пересечение границы он заплатил своим переправщикам 2,5 тыс. долларов.

При этом злоумышленники заверили парня, что Тиса не глубока и он легко переплывет реку к румынской стороне.

Правду об опасности преодоления реки он не знал. Как не знали и родные парня о его намерениях незаконно попасть за границу.

Напомним, сильный пожар после взрыва начался в турецком порту на побережье Черного моря.

Также сообщалось, что под Киевом трагически погиб 14-летний подросток.

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