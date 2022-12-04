Сообщено о подозрении трем участникам организованной группы по фактам продаж гуманитарной помощи с целью получения прибыли и завладения благотворительными пожертвованиями.
По данным следствия , подозреваемые, действуя в составе организованной группы, наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от предприятий и организаций. Для этого они использовали созданный организатором благотворительный фонд, получавший благотворительные пожертвования и гуманитарную помощь для нужд воинских частей ВСУ и жителей пострадавших от войны регионов.
В дальнейшем полученную гуманитарную помощь в виде продуктов питания и медикаментов они реализовывали через продовольственные магазины, торговые заведения, аптеки и физических лиц-предпринимателей. Денежные средства со счета благотворительного фонда подозреваемые облагали из-за подконтрольных ФЛП.
В общей сложности участники преступной группы осуществили продажу товаров гуманитарной помощи и использовали для собственных нужд благотворительные пожертвования на сумму почти 800 тыс. грн.
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