Сообщено о подозрении трем участникам организованной группы по фактам продаж гуманитарной помощи с целью получения прибыли и завладения благотворительными пожертвованиями.

По данным следствия , подозреваемые, действуя в составе организованной группы, наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от предприятий и организаций. Для этого они использовали созданный организатором благотворительный фонд, получавший благотворительные пожертвования и гуманитарную помощь для нужд воинских частей ВСУ и жителей пострадавших от войны регионов.

В дальнейшем полученную гуманитарную помощь в виде продуктов питания и медикаментов они реализовывали через продовольственные магазины, торговые заведения, аптеки и физических лиц-предпринимателей. Денежные средства со счета благотворительного фонда подозреваемые облагали из-за подконтрольных ФЛП.

В общей сложности участники преступной группы осуществили продажу товаров гуманитарной помощи и использовали для собственных нужд благотворительные пожертвования на сумму почти 800 тыс. грн.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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