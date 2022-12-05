Журналисты влиятельного издания The Wall Street Journal узнали, кто поддержал решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину.

Авторы публикации утверждают, что одним из самых влиятельных сторонников решения Путина является 71-летний миллиардер который утверждал, что война может доказать силу россии.

Речь идет о Юрии Ковальчуке, который, как говорят люди из его окружения, на протяжении десятилетий был близким другом лидера Кремля, а также разделяет путинское видение рф как мощного военного и культурного противовеса США.

По словам друга семьи миллиардера, а также бывшего сотрудника российской разведки, Ковальчук и Путин часто встречались с начала войны в феврале, а также разговаривали по телефону или по видеосвязи.

The Wall Street Journal отмечает, что Путин уже давно полагается на узкий круг доверенных союзников в управлении бизнесом в наиболее важных секторах российской экономики.

Ковальчук же выделяется как своими личными отношениями с президентом, так и своей ролью в формировании общественного мнения. Министерство финансов США назвало его «личным банкиром» Путина, внеся его в санкционный список в 2014 году.

Он также является одним из крупнейших медиамагнатов страны с империей телеканалов, газет и социальных сетей.

По словам людей из окружения Ковальчука, его больше мотивирует именно «патриотическая идеология, а не атрибуты богатства».

Напомним, путинские захватчики несут огромные потери в Украине.

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.