Зацикливаясь на одной локации, оккупации неспешно, но уверенно «сливают» другие.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя ситуацию под Бахмутом.

Эксперт отметил, что в ходе любой своей наступательной операции оккупанты неизбежно сталкиваются с тем, что их подразделения очень быстро теряют боеспособность из-за потерь, как в личном составе, так и в технике.

В связи с этим, подчеркивает аналитик, любой их эпический напор, постепенно сходит на нет.

«Наступательные действия поддерживаются на определённом уровне активности, но в целом, они находятся в режиме ожидания компенсации потерь, основную роль которой сейчас выполняют не эшелоны с техникой, а колоны КамАзов с чмобиками, либо автозаки с зэками. И примерно такая ситуация начинает складываться в районе Бахмута. С одной стороны, давление не уменьшилось, с другой стороны, оно исчерпало потенциал для продвижения хотя бы на сотню-другую метров», - пишет эксперт в своем телеграм-канале, добавляя, что причиной тому является утрата боеспособности большей части подразделений оккупантов.

Также Коваленко высказал уверенность, что в ближайшее время компенсация потерь прибудет в максимально сжатые сроки, ведь российское командование считает локацию Бахмута максимально приоритетной.

«Оно и хорошо, ведь зацикливаясь на этом городе, они неспешно, но уверенно сливают другие локации", - пишет Коваленко.

А потому, подчеркнул аналитики, Бахмут продолжает выполнять свою важную роль в этой войне на истощение врага и выживание нации, а россиянам в очередной раз не удалось проломить оборону нашего бастиона.

Тем временем в сводке Генштаба ВСУ утром 5 декабря сообщается, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещеевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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