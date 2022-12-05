Так, для подавления сопротивления населения, они разделили украинцев на четыре группы, говорится в масштабном отчете Лондонского Королевского института объединенных служб (RUSI), исследующего вопросы войн и вооружения в интересах британской армии за первое полугодие войны.

Так, в первую группу вошли те, кого нужно ликвидировать физически.

Вторая группа – украинцы, которых нужно подавлять и притеснять. В третью группу россияне отнесли тех украинцев, которых можно склонить к сотрудничеству.

И в последнюю, четвертую группу, вошли потенциальные коллаборанты.

Как говорится в отчете, даже существовал конкретный список первой группы, в которую попали активные участники Революции достоинства. ФСБшники тренировались их хватать или убивать. Вторую категорию планировали выявить, обходя дома.

«Потом для этих людей должны были создать фильтрационные лагеря. После фильтрации "особо ненадежных" планировали депортировать в Россию. А в Украине их бы "перевоспитывали" завезенные из России "учителя" и другие официальные лица», - говорится в отчете.

Напомним, названо имя миллиардера, уговорившего Путина развязать войну.

Также сообщалось, что оккупанты ожидают подкрепления - названо направление.

Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров намерены выгнать из Латвии.