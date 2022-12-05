Снача российские паблики сообщили об атаке на авиабазу в Энгельсе Саратовской области, пишет Politeka.net.
Российские каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что в результате атаки «неиустановленного беспилотника» повреждены два самолета Ту-95.
Двое военносулажщих получили ранения, они госпитализированы.
В телеграм-каналах быстро распространяется видео, на котором предположительно запечатлен момент мощнейшего взрыва на аэродроме.
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Напомним, именно в Энгельсе Саратовской области расположена база авиации рф, которая обстреливает Украину.
Так, на днях появились спутниковые снимкикомпаний Maxar Technologies и Planet Labs, сделанные 28 ноября.
На них были видны почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.
Позже появилось сообщение о взрыве на аэродроме под Рязанью.
ЧП произошло на стоянке авиационной техники – там якобы взорвался бензовоз. Погибли три человека, пять пострадали.
Взрывы вызвали истерику в российских каналах: "Это глубокий тыл, вы вообще там понимаете, что происходит?".
Напомним, названо имя миллиардера, уговорившего Путина развязать войну.
Также сообщалось, что оккупанты ожидают подкрепления - названо направление.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перед вторжение поделили украинцев на 4 группы.