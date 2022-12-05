Сразу несколько таинственных ЧП произошло на российских аэродромах.

Снача российские паблики сообщили об атаке на авиабазу в Энгельсе Саратовской области, пишет Politeka.net.

Российские каналы со ссылкой на свои источники сообщают, что в результате атаки «неиустановленного беспилотника» повреждены два самолета Ту-95.

Двое военносулажщих получили ранения, они госпитализированы.

В телеграм-каналах быстро распространяется видео, на котором предположительно запечатлен момент мощнейшего взрыва на аэродроме.

Напомним, именно в Энгельсе Саратовской области расположена база авиации рф, которая обстреливает Украину.

Так, на днях появились спутниковые снимкикомпаний Maxar Technologies и Planet Labs, сделанные 28 ноября.

На них были видны почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

Позже появилось сообщение о взрыве на аэродроме под Рязанью.

ЧП произошло на стоянке авиационной техники – там якобы взорвался бензовоз. Погибли три человека, пять пострадали.

Взрывы вызвали истерику в российских каналах: "Это глубокий тыл, вы вообще там понимаете, что происходит?".

Напомним, названо имя миллиардера, уговорившего Путина развязать войну.

Также сообщалось, что оккупанты ожидают подкрепления - названо направление.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перед вторжение поделили украинцев на 4 группы.