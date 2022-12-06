Если военнослужащий погиб во время службы, его близкие могут получить от государства финансовую помощь в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на дату гибели.

28 февраля было принято постановление Правительства О выплатах военнослужащим и их семьям во время военного положения. Во время войны родные военнослужащего, погибшего во время службы, могут получить помощь от государства размером 15 миллионов гривен.

Получить выплату могет члены семьи погибшего: родители, жена/супруг, которые не женились во второй раз, дети, у которых нет своих семей, дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Важно — родственники погибшего претендующие на выплату не должны проживать в РФ и РБ.

Единовременное пособие родственникам погибшего осуществляется членам его семьи и тем, кто был у него на содержании, он распределяется равномерно между всеми.

Необходимые документы для выплаты. После смерти военного его родные получают свидетельство о смерти. Также командир должен отправить его родственникам следующие документы в течение 10 дней:

• выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

• документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

• выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После этого собирается пакет документов, который подается в центр комплектования (военкомат). Среди документов: заявление для получения выплаты единовременного пособия; копия свидетельства о смерти; выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части; документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного; выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего; копия врачебного свидетельства смерти; копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации; копия свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям); • копия свидетельства о браке (для выплаты жене); копия свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям); копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего (предоставляют лица, не являющиеся членами семьи погибшего (умершего), но находились на его содержании).