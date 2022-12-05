Издание The Guardian отмечает, что изначально в Америке скептически относились к такой идее, но значительные усилия Владимира Зеленского по лоббированию создания трибунала заставили в окружении Байдена пересмотреть свое мнение.
Дипломаты в настоящий момент рассматривают два варианта.
В первом это будет суд, созданный совместно Украиной и ООН. Во втором - трибунал будет создаваться Украиной вместе с ЕС или Советом Европы при поддержке ООН.
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В ООН уже появился проект резолюции о создании такого трибунала.
Собеседник издания отмечает, что существует вероятность того, что дела о военных преступлениях России будут рассматриваться «заочно», заявив, что судебная система Украины допускает это.
Добавим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ранее жестко прошелся по словам Макрона, который заговорил о гарантиях безопасности для рф.
«Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось... Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрено смертной казни», - заявил Данилов.
Напомним также, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.
Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.