Ключевые фигуры в администрации президента США начинают поддерживать идею создания трибунала для расследования военных преступлений, совершенных в ходе вторжения рф в Украину и роль в войне Кремля.

Издание The Guardian отмечает, что изначально в Америке скептически относились к такой идее, но значительные усилия Владимира Зеленского по лоббированию создания трибунала заставили в окружении Байдена пересмотреть свое мнение.

Дипломаты в настоящий момент рассматривают два варианта.

В первом это будет суд, созданный совместно Украиной и ООН. Во втором - трибунал будет создаваться Украиной вместе с ЕС или Советом Европы при поддержке ООН.

В ООН уже появился проект резолюции о создании такого трибунала.

Собеседник издания отмечает, что существует вероятность того, что дела о военных преступлениях России будут рассматриваться «заочно», заявив, что судебная система Украины допускает это.

Добавим, что ранее секретарь СНБО Алексей Данилов ранее жестко прошелся по словам Макрона, который заговорил о гарантиях безопасности для рф.

«Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга - подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось... Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрено смертной казни», - заявил Данилов.

Напомним также, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.

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