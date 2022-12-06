Военкоматы в регионах россии получили от минобороны указания начать усиленную работу по мобилизации мужчин на войну в Украине.

Об этом сообщает канал «Можем объяснить» со ссылкой на источники в военкоматах в разных регионах страны.

Новая волна мобилизации начнется в феврале-январе, при этом объявлять ее официально российские власти не планируют.

Источники канала сообщили, что одной из поставленных перед ними задач является массовая рассылка и вручение повесток на основании указа Путина о «частичной мобилизации», которая официально завершена не была.

При этом в военкоматах понимают, что теперь они, рядовые сотрудники и их начальники, будут нести всю ответственность, «если вдруг случатся ошибки».

«По сути, сейчас военкоматы поставили в тупик — отказаться от исполнения приказа МО нельзя, но при любом удобном случае виноватыми выставят нас. Царь хороший, а бояре плохие», — сказал один из собеседников канала.

Добавим, что по данным другого телеграм-канала, BRIEF, со ссылкой на местное издание «Логос» газетам в Костромской области запретили использовать слово «мобилизованные», когда речь идет о призванных на фронт в рамках «частичной» мобилизации.

Вместо точного определения власти потребовали писатть «недавно призванные военнослужащие» или «герои-добровольцы».

Напомним, ранее стало известно, каким может быть Нюрнбергский процесс за вторжение россии в Украину.

Кроме того, Politeka.net писала, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что россияне перед вторжением в Украину поделили украинцев на четыре группы - кого они собирались ликвидировать, а кого отправить на "перевоспитание.